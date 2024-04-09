За підсумками минулого сезону чоловіча збірна України не змогла втримати позицію у топ-10 Кубка націй. Через це "синьо-жовті" втратили на наступний сезон квоту 5 спортсменів в особистих гонках.

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Підручний відреагував на втрату командної квоти на Кубку світу

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував втрату командою квоти. За його словами, це не така велика проблема, як може здатися на перший погляд.

"Певний смуток і розчарування в цьому були. Але хлопці й команда намагалися зробити максимум від себе, з тих можливостей, що у нас були, щоб показати хороший результат і зберегти квоту. На жаль, цього не вдалося.

Звичайно, це негативно відображається на настрої команди, особливо на хлопцях, які змагаються за 4-5 місця для потрапляння в команду. Але, я думаю, що це не така катастрофа, що все капець і все пропало", – сказав Підручний.

Варто знати. У минулому сезоні Підручний лише один раз потрапив до топ-10 в особистих гонках на рівні Кубка світу, а збірна Україна не здобула жодної медалі.