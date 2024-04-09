Стал известен расширенный состав сборной Украины по биатлону, который будет готовиться к сезону-2024/25. На летние сборы отправится 11 мужчин и 13 женщин.
Читайте также Неожиданное возвращение: мужскую сборную Украины по биатлону будет тренировать женщина
Расширенный состав сборной Украины по биатлону
Вместо словацкого специалиста Юрая Санитры, который в конце марта покинул пост, мужскую команду возглавит Надежда Белова, а старшим тренером женской сборной Украины остался Николай Зоц. Именно под их руководством будут готовиться к международным стартам следующие спортсмены:
Мужчины: Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Богдан Цимбал, Денис Насико, Руслан Ткаленко, Степан Кинаш, Богдан Борковский и Сергей Супрун.
Женщины: Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Анна Кривонос, Александра Меркушина, Любовь Кипяченкова, Елена Городна, Юлия Городна, Надежда Белкина, Лилия Стеблина, Ксения Приходько и Татьяна Тарасюк.
Кроме того, в составе нет Артема Примы и Дарьи Блашко. Прима остается в биатлоне, но еще не решил для себя вопрос о дальнейшем участии в международных стартах. Блашко же решила пока отдохнуть от спорта.
Сезон 2024/25 Кубка мира по биатлону начнется с этапа в Контиолахти, который состоится с 30 ноября по 8 декабря текущего года.