Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував своє 74 місце у спринті в Хохфільцені.

Після фінішу гонки Підручний у інтерв'ю Xsport дав підсумки, а також поділився враженнями від атмосфери в команді Юрая Санітри.

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Чому я так біжу? Всі питання до тренера, він нас готував, а не я. Я старанно виконував всі його завдання, тому як підготував, так і біжимо. Відносно другого кола в сьогоднішній гонці –просто перестав бігти і все, нічого не міг з собою зробити, додати не виходило абсолютно. Не знаю, що зі мною зараз відбувається, абсолютно не ті кондиції, які повинні бути. Начебто тільки початок сезону, але форми абсолютно немає.

"З приводу атмосфери в команді? Вона не ідеальна, але в принципі все в робочому режимі. Будемо далі працювати над помилками", – розповів Дмитро.