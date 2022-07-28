Пидручный: Хотел бы еще раз его поблагодарить за поддержку

По словам Дмитрия, в Обергофе также тренировалась чешская сборная, однако украинская команда почти не общалась с ней. Национальная команда преимущественно общалась с представителями Германии.

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"В Обергофе была чешская мужская сборная, но с ней мы виделись лишь несколько раз на тренировках в рабочем процессе. Конкретно я со спортсменами их не общался. Видел, что наши тренеры с чешскими общались и слышал, что о войне они тоже много говорили", – отметил капитан мужской команды.

Подручный рассказал, что украинская команда очень хорошо общалась с Эриком Лессером. Ранее немецкий биатлонист публиковал общие фото с украинской сборной в своих соцсетях.

Больше общались мы с Эриком Лессером, у нас было несколько встреч. Имея возможность, хотел бы еще раз поблагодарить его за поддержку для нашей страны, предоставляя свою страницу в инстаграмме для распространения информации,

– сказал Дмитрий.

"Он встретил нас в Обергофе достаточно тепло и мы немало с ним общались. Также он провел нам долгую тренировку на велосипеде, во время которой мы говорили на разные темы. Конечно, основной темой была война. Честно говоря, он был достаточно хорошо информирован. Эрик полностью нас поддерживает и никаких сомнений на чьей стороне быть у него нет. Мы очень тепло пообщались и еще многое рассказали. Его поддержка Украине стопроцентная", – добавил Пидручный.

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