Пидручный думает пропустить масс-старт

На Олимпиаде чемпион мира 2019 года Пидручный обращал внимание на проблемы прохождения трассы. После индивидуальной гонки биатлонист жаловался на проблемы со спиной, которые испытывал во время выступления.

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После эстафеты, в которой сборная Украины заняла 9-е место, Дмитрий скептически оценил свои шансы выступить в масс-старте. Гонка, в которой выступят 30 биатлонистов, состоится 18-го февраля.

Сейчас Пидручный раздумывает над тем, чтобы пропустить последнюю мужскую гонку на Олимпиаде, а затем и потерять шанс на медаль.

Масс-старт? Конечно, хочется показать себя, но с каждой гонкой все труднее и труднее, особенно на трассе. Даже не знаю, что сказать за масс-старт. Честно – в голове мысли такие, что, возможно, придется его и пропустить,

– сказал Пидручный.

Стоит заметить, что Украину в масс-старте представит Артем Прима. Украина впервые за 12 лет имеет представительство в мужском масс-старте на Олимпийских играх.

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