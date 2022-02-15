Підручний думає пропустити мас-старт

На Олімпіаді чемпіон світу 2019 року Підручний звертав увагу на проблеми проходження траси. Після індивідуальної гонки біатлоніст скаржився на проблеми зі спиною, які відчував під час виступу.

Варте уваги Чемпіонська команда: Україна визначилася зі складом на жіночу естафету Олімпіади

Після естафети, в якій збірна України посіла 9-е місце, Дмитро скептично оцінив свої шанси виступити в мас-старті. Гонка, в якій виступлять 30 біатлоністів, відбудеться 18-го лютого.

Наразі Підручний роздумує над тим, щоб пропустити останню чоловічу гонку на Олімпіаді, а відтак і втратити шанс на медаль.

Мас-старт? Звичайно, хочеться показати себе, але з кожною гонкою все важче і важче, особливо на трасі. Навіть не знаю, що сказати за мас-старт. Чесно – у голові думки такі, що, можливо, доведеться його і пропустити,

– сказав Підручний.

Варто зауважити, що Україну в мас-старті представить Артем Прима. Україна вперше за 12 років має представництво у чоловічому мас-старті на Олімпійських іграх.

Як Підручний виступає на Олімпіаді в Пекіні