Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний публічно вибачився перед головним наставником команди Юраєм Санітрою. Його коментар після спринту був занадто емоційним у сторону тренера.

Лідер команди Дмитро Підручний повністю провалив спринт, який відкрив біатлонну програму третього етапу Кубка світу у засніженому Хохфільцені. Тернополянин посів аж 74 місце у гонці, яке не дозволило йому пробитись у гонку переслідування, пише 24 канал.

До теми Підручний – про 74 місце в спринті: Запитайте у тренера, чому я так біжу

Вибачення капітана

Після фінішу Дмитро на емоціях прокоментував свій виступ. Склалось враження, що Підручний звинуватив у своїй формі лише наставника збірної Юрая Санітру. Біатлоніст заявив, якщо комусь цікаво, чому він показує таку швидкість по дистанції, то за всіма запитаннями потрібно звертатись лише до керманича команди.

Такий коментар викликав неоднозначні враження зі сторони вболівальників. Сам Підручний також визнав свою помилку та попросив пробачення у наставника.

"Хочу сказати, що після фінішу я дав інтерв’ю, в якому був занадто емоційним. Я не правий, однозначно. Тому хочу вибачитися перед Юраєм Санітрою, перед командою, що звинуватив тренера у всіх моїх невдачах. Стосовно того, чому я не біжу – це питання відкрите. Важко сказати чому так. Естафета в Контіолахті дала певні надії, що все-таки є певний прогрес, що я відновлююся. Але сьогоднішня гонка показала, що це не так, що існують проблеми. Спочатку потрібно зрозуміти чому виникають такі труднощі, і працювати над їх вирішенням", – сказав Підручний.