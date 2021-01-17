Українець Дмитро Підручний не зумів поборотися за медалі у масстарті на етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі. Він фінішував на 20-у місці. Перемогу ж здобув норвежець Тарьєй Бьо.

Підручний був єдиним з українців, який виступив у масстарті. І на початку гонки він тримався поблизу лідерів. Але промах вже на першій стрільбі лежачи, відтак одне коло штрафу, відкинуло його аж на 17-е місце. Відставання від лідера склало 22,4 секунди.

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Виправився за цю прикру помилку Підручний під час другої стрільби. Він закрив усі мішені без промаху, відтак вийшов на трасу на дев'ятому місці. До першого місця було 10,2 секунди.

Провальним для українця стала третя стрільба. Підручний довго готувався, відтак втратив дорогоцінні секунди. А після цього допустив один промах. Відтак лише 20-е місце і 47,3 секунди відставання.

Під час четвертої стрільби Підручний промахів не допустив. Але боротися за потрапляння в першу десятку шансів не було. Відтак у підсумку він фінішував на 20-у місці.

Перемогу в масстарті здобув Тарьєй Бьо. Він допустив лише один промах. Якраз під час четвертої стрільби. І вийшов на фінішне коло на четвертому місці. Але хороша швидкість дозволили йому залишити позаду і австрійця Фелікса Ляйтнера, і швейцарця Беньяміна Вегера, які пройшли трасу без жодного промаху.

Результати чоловічого масстарту в Оберхофі

1. Тарьєй Бьо (0+0+0+ 1) 37:41,9

2. Фелікс Ляйтнер (0+0+0+0) +3,6

3. Беньямін Вегер (0+0+0+ 0) +7,8

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20. Дмитро Підручний (1+0+1+0) +1:07,9