Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволл не смогла завершить спринт в рамках 6-го этапа Кубка мира по биатлону. На последнем круге биатлонистка упала на подъеме.

После гонки стало известно, что у Тандреволл возникли проблемы с дыханием. Сама биатлонистка в комментарии NRK более подробно объяснила проблемы со здоровьем.

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У Тандреволл возникли проблемы с сердцем

Биатлонистка рассказала, что у нее произошла фибрилляция сердца. Поэтому на выходе из коврика на стрельбище она чувствовала себя плохо.

"Потом я потеряла всю энергию в теле", – пояснила Ингрид.

Во внимание. Фибрилляция сердца – это непроизвольные несогласованные сокращения волокон сердечной мышцы, при которых сердце не в состоянии гнать кровь сосудами.

Норвежка утверждает, что уже чувствует себя значительно лучше. Также Тандреволл призналась, что не впервые имеет подобную проблему.

В 2017 году в том же Оберхофе она уже переживала фибрилляцию. Тогда Ингрид прошла обследование, которое не показало никаких отклонений.

По словам биатлонистки, во время спринта она решила сразу сойти с дистанции, когда почувствовала проблемы с дыханием.

Уже в субботу, 16 января, в Оберхофе состоится женская эстафетная гонка. Ингрид Тандреволл хочет ее пробежать, но тренерский штаб еще не принял решение.