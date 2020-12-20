Уже в воскресенье, 20 декабря, в австрийском Хохфильцене состоятся первые масс-старты биатлонного сезона-2020/2021. В гонках украинскую команду будут представлять только капитан Дмитрий Пидручный и Дарья Блашко.

В мужском масс-старте представительство Украины будет минимальным. По результатам двух гонок четвертого этапа только лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный сумел квалифицироваться в мужскую гонку с массовым стартом, пишет 24 канал.

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Украинцы в масс-старте

Тернополянин показал 6-е время в спринте, а в гонке преследования финишировал на 21 месте. Такие результаты позволили капитану команды попасть в стартовый лист. В общем зачете украинец находится лишь на 35-й строчке.

В женской гонке Украину будет представлять 24-летняя Дарья Блашко. В спринте и преследовании украинка показала не слишком уверенный старт – 34 и 51 место соответственно.

Но благодаря хорошим выступлениям на прошлых этапах получила 23 место в общем зачете Кубка мира, которое позволило принять участие в масс-старте.

Первыми на трассу выйдут мужчины – в 13:00. А в 15:25 женщины посоревнуются за последние награды этого года. Следующий этап состоится уже в 2021 году в немецком Оберхофе.