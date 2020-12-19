В рамках 4-го этапа этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) 19 декабря состоялась женская гонка преследования. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф.

Тириль Экхофф оформила в Хохфильцене "золотой дубль", ведь выиграла и женский спринт. Об этом сообщает 24 канал.

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Результаты гонки

1. Тириль Экхофф (Норвегия)

2. Ханна Эберг (Швеция)

3. Эльвира Эберг (Швеция)

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23. Юлия Джима (Украина)

51. Дарья Блашко

56. Анастасия Меркушина

Ход гонки

После первой стрельбы Экхофф и Тандреволд сохранили лидерство благодаря чистой стрельбе. Вдогонку норвежкам бросилась немка Франциска Пройсс, которая проигрывала больше 20 секунд.

После второй "лежки" борьба в верхней группе только обострилась. Тройка лидеров допустила по промаху, так Эберг, Вирер, Олсбю и Персон сократили отставание.

Экхофф сохранила лидерство и после третьей стрельбы, где снова работала быстро и чисто. Вирер, Тандреволд и Эльвира Эберг старались не отставать.

Норвежку Экхофф невозможно было остановить: она не допустила ни одного промаха на последней стрельбе и выиграла 16-ю гонку в карьере. Серебро вырвала шведка Ханна Эберг.

В борьбе за "бронзу" самой сильной была Эльвира Эберг. Она опередила Тандреволд, а Вирер не смогла вмешаться в борьбу из-за падения.

Как выступили украинки

Относительно представительниц Украины, то лучшей была Юлия Джима. Она допустила всего один промах на последней стрельбе. Стартовав 40-й, она поднялась на 17 позиций и заняла 23 место.

Дарья Блашко осуществила регресс по сравнению с 34-й стартовой позицией. Украинка финишировала 51-й. Хуже всего из украинок выступила Анастасия Меркушина, которая с тремя промахами – 56-я.

Валентина Семеренко снова решила не стартовать в гонке преследования.