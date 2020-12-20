Вже у неділю, 20 грудня, у австрійському Хохфільцені відбудуться перші мас-старти біатлонного сезону-2020/2021. У гонках українську команду представлятимуть лише капітан Дмитро Підручний та Дар'я Блашко.

У чоловічому мас-старті представництво України буде мінімальним. За результатами двох гонок четвертого етапу лише лідер збірної України Дмитро Підручний зумів кваліфікуватись у чоловічу гонку з масовим стартом, пише 24 канал.

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Українці у мас-старті

Тернополянин показав 6-й час у спринті, а у гонці переслідування фінішував на 21 місці. Такі результати дозволили капітану команди потрапити у стартовий лист. У загальному заліку українець перебуває лише на 35-й сходинці.

У жіночій гонці Україну представлятиме 24-річна Дар'я Блашко. У спринті та переслідуванні українка показала не надто впевнений старт – 34 та 51 місце відповідно.

Але завдяки хорошим виступам на минулих етапах здобула 23 місце у загальному заліку Кубка світу, яке дозволило взяти участь у мас-старті.

Першими на трасу вийдуть чоловіки – о 13:00. А о 15:25 жінки позмагаються за останні нагороди цього року. Наступний етап відбудеться вже у 2021 році у німецькому Оберхофі.