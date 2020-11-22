Підгрушна і Підручний виграли індивідуальні гонки перед початком нового біатлонного сезону
У неділю, 22 листопада, у фінському місті Вуокатті в рамках передсезонних стартів пройшли короткі індивідуальні гонки.
У чоловіків перемогу здобув українець Дмитро Підручний, а у жінок найкращою стала українка Олена Підгрушна, пише 24 канал.
Дивіться також Збірна України з біатлону оголосила склад на перший етап Кубка світу у сезоні
У жінок на дистанції 10 кілометрів весь п'єдестал зайняли українки: Олена Підгрушна, Віта Семеренко і Дарія Блашко. Правда, тернополянка допустила аж п'ять промахів, але на 4 секунди випередила сумчанку, яка промахнулася лише двічі.
У чоловіків 12 кілометрів швидше за всіх подолав Дмитро Підручний, промазавши тричі на чотирьох рубежах. Співвітчизник Богдан Цимбал програв йому 18 секунд (5 промахів), болгарин Владімір Ілієв – 32 (4). За кожен промах спортсмен отримував 30 секунд штрафу.
Результати гонки у жінок:
Результати гонки у чоловіків:
Календар Кубка світу на сезону 2020/21
- Контіолахті (Фінляндія) 28-29 листопада
- Контіолахті (Фінляндія) 3-6 грудня
- Хохфільцен (Австрія) 11-13 грудня
- Хохфільцен (Австрія) 17-20 грудня
- Оберхоф (Німеччина) 7-10 січня
- Оберхоф (Німеччина) 13-17 січня
- Антхольц–Антерсельва (Італія) 21-24 січня
- Пекін (Китай) 26 лютого – 1 березня
- Нове–Мєсто (Чехія) 11-14 березня
- Голменколлен (Норвегія) 18-21 березня
Поділитися новиною