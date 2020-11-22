У неділю, 22 листопада, у фінському місті Вуокатті в рамках передсезонних стартів пройшли короткі індивідуальні гонки.

У чоловіків перемогу здобув українець Дмитро Підручний, а у жінок найкращою стала українка Олена Підгрушна, пише 24 канал.

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У жінок на дистанції 10 кілометрів весь п'єдестал зайняли українки: Олена Підгрушна, Віта Семеренко і Дарія Блашко. Правда, тернополянка допустила аж п'ять промахів, але на 4 секунди випередила сумчанку, яка промахнулася лише двічі.

У чоловіків 12 кілометрів швидше за всіх подолав Дмитро Підручний, промазавши тричі на чотирьох рубежах. Співвітчизник Богдан Цимбал програв йому 18 секунд (5 промахів), болгарин Владімір Ілієв – 32 (4). За кожен промах спортсмен отримував 30 секунд штрафу.

Результати гонки у жінок:

Результати гонки у чоловіків:

Календар Кубка світу на сезону 2020/21