В воскресенье, 21 февраля, женский масс-старт стал предпоследней гонкой на чемпионате мира по биатлону-2021 в словенской Поклюке. Елена Пидгрушная финишировала на 12 месте.

На протяжении всей гонки австрийка Лиза Тереза Хаузер была вблизи лидерских позиций, а уже после третьей стрельбы возглавила гонку. Как всегда все решалось на последней стрельбе. К ней первыми подъехали Хаузер и латвийка Байба Бендика.

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Представительница Австрии идеально отстрелялась на четвертой стрельбе и стала чемпионкой мира по персьюте. Самая жаркая борьба была за "серебро" и "бронзу" между двумя норвежками Мартой Олсбю Ройселанд и Ингрид Ланмарк Тандревольд.

Однако произошло нечто невероятное, в борьбу вмешалась еще одна норвежка Тириль Экхофф, которая продемонстрировала удивительную скорость – "бронза". Второе место заняла Ройселанд.

Результаты гонки

1. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) 36: 05.7

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) +21.7

3. Тириль Экхофф (Норвегия) +23.0

…

12. Елена Пидгрушная (Украина) +1: 26.5

29. Дарья Блашко +5:00.2

Ход гонки

В масс-старте сборную Украины представляли две биатлонистки – Дарья Блашко и Елена Пидгрушная. Девушки в хорошем настроении выехали на гонку с массовым стартом после "бронзы" в женской эстафете. Капитан нашей команды без проблем прошла на ноль первую стрельбу, а вот у Дарьи сразу две ошибки в активе. Украинки вышли на следующий круг на 13 и 27 позициях соответственно.

На втором огневом рубеже опытная украинка продолжила серию без промахов – 5 из 5 и 9 место в гонке. Блашко же добавила еще один штрафной круг. Лидером гонки была австрийка Лиза Тереза Хаузер. Украинка уступала ей 13,5 секунд. Дарья вышла после дополнительных 150 метров штрафа на все том же 27 месте.

Невероятная Лиза-Тереза Хаузер

Австрийская биатлонистка после экватора гонки продолжила удерживать лидерство. Елена же впервые в гонке попала в "молоко". Сразу за ее спиной на дистанцию выехала шведка Ханна Эберг. Очередное противостояние было между этими двумя биатлонистками. Однако отставание украинки от "бронзы" составляло 27 секунд. А вот ее землячка Блашко сделала свой первый ноль на стрельбе в гонке – 26 позиция.

Австрийская Лиза-Тереза Хаузер с нулем в гонке отправилась на свой последний круг в статусе без 5 минут чемпиона. Пидгрушная ушла после четвертой стрельбы на один круг штрафа – 12 позиция. Дарья еще трижды промахнулась на последней стрельбе – 29 позиция.

Елена поборолась на последнем круге и финишировала 12-й. Блашко осталась на предпоследнем 29 месте.