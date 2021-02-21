У неділю, 21 лютого, жіночий мас-старт став передостанньою гонкою на чемпіонаті світу з біатлону-2021 у словенській Поклюці. Олена Підгрушна фінішувала на 12 місці.

Протягом всієї гонки австрійка Ліза-Тереза Хаузер була поблизу лідерських позицій, а вже після третьої стрільби очолила гонку. Як завжди все вирішувалось на останній стрільбі. До неї першими під'їхали Хаузер та латвійка Байба Бендіка.

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Представниця Австрії ідеально відстрілялась на четвертій стрільбі та стала чемпіонкою світу з персьюті. Найспекотніша боротьба була за "срібло" та "бронзу" між двома норвежками Марте Олсбю Ройселанд та Інгрід Ланмарк Тандревольд.

Однак сталось щось неймовірне, у боротьбу втрутилась ще одна норвежка Тіріль Екхофф, яка продемонструвала дивовижну швидкість – "бронза". Друге місце посіла Ройселанд.

Результати гонки

1. Ліза-Тереза Хаузер (Австрія) 36:05.7

2. Інгрід Ланмарк Тандревольд (Норвегія) +21.7

3. Тіріль Екхофф (Норвегія) +23.0

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12. Олена Підгрушна (Україна) +1:26.5

29. Дарія Блашко +5:00.2

Хід гонки

У мас-старті збірну України представляли дві біатлоністки – Дарія Блашко та Олена Підгрушна. Дівчата у гарному настрої виїхала на гонку з масовим стартом після "бронзи" у жіночій естафеті. Капітан нашої команди без проблем пройшла на нуль першу стрільбу, а от у Дарії відразу дві хиби у активі. Українки вийшли на наступне коло на 13 та 27 позиціях відповідно.

На другому вогневому рубежі досвідчена українка продовжила серію без промахів – 5 з 5 та вже 9 місце у гонці. Блашко ж додала ще одне штрафне коло. Лідеркою гонки була австрійка Ліза-Тереза Хаузер. Українка поступалась їй 13,5 секунд. Дарія вийшла після додаткових 150 метрів штрафу на все тому ж 27 місці.

Неймовірна Ліза-Тереза Хаузер

Австрійська біатлоністка після екватору гонки продовжила утримувати лідерство. Олена ж вперше у гонці влучила у "молоко". Відразу за її спиною на дистанцію виїхала шведка Ханна Еберг. Чергове протистояння було між цими двома біатлоністками. Однак відставання українки від "бронзи" складало 27 секунд. А от її землячка Блашко зробила свій перший нуль на стрільбі у гонці – 26 позиція.

Австрійська Ліза-Тереза Хаузер з нулем у гонці вирушила на своє останнє коло у статусі без 5 хвилин чемпіонки. Підгрушна пішла після четвертої стрільби на одне коло штрафу – 12 позиція. Дарія ще тричі схибила на останній стрільбі – 29 позиція.

Олена поборолась на останньому колі та фінішувала 12-ю. Блашко залишилась на передостанньому 29 місці.