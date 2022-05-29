Во время трансляции Лиги чемпионов Притула и солист Kalush Orchestra собрали 2,7 миллиона гривен

Рэп-группа Kalush Orchestra выставила на продажу трофеи по Евровидению-2022 – кубок и панаму. В этом ему помогает волонтер Сергей Притула.

Притула и солист Kalush Orchestra собрали сумасшедшую сумму за один час

28 мая на стадионе Стад де Франс состоялся финал Лиги чемпионов. Реал обыграл Ливерпуль благодаря голу Винисиуса и феноменальной игре Тибо Куртуа.

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Во время трансляции на медиасервис MEGOGO каждый из болельщиков мог стать участником розыгрыша, где главным призом будет победный кубок Kalush Orchestra по Евровидению-2022 и панама солиста Олега Псюка.

Сергей Притула и Олег Псюк в перерыве обратились к поклонникам и призвали приобщиться к благотворительной акции.

Чтобы стать участником, необходимо было задонатить всего 200 гривен.

Через час удалось собрать 2,7 миллиона гривен в поддержку Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил Притула в своем твиттере.

Мы с вами собрали 2,7 миллиона гривен за один час матча Лиги Чемпионов в банке на панамку,

– написал он.

Сергей Притула напомнил, что среди пожертвующих средства разыграют розовую панаму Олега Псюка.

Поворознюк в своем стиле комментировал Лигу чемпионов

Александр Поворознюк вместе с Романом Бебехом комментировали финал Лиги чемпионов на платформе MEGOGO. И это был вариант без цензуры.

Президент футбольного клуба Ингулец командовал матч Ливерпуль – Реал в своем стиле. Он не сдерживал эмоций и использовал нецензурную лексику. Поворознюк болел за "сливочных".

Всех поклонников футбола он пригласил в пгт Петрово, чтобы отпраздновать победу над оккупантами.

Также Поворознюк успел в эфире упомянуть и ситуацию на фронте. Он не сомневается в победе родной страны. Он подчеркнул, что наша армия сильнейшая в плане мотивации в мире. Поэтому у войны может быть только один вариант окончания – наша победа.

Поворознюк дал большое интервью 24 каналу: смотрите видео