Притула й соліст Kalush Orchestra зібрали шалену суму за одну годину

28 травня на стадіоні "Стад де Франс" відбувся фінал Ліги чемпіонів. Реал обіграв Ліверпуль завдяки голу Вінісіуса і феноменальній грі Тібо Куртуа.

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Під час трансляції на медіасервісу MEGOGO кожен з вболівальників міг стати учасником розіграшу, де головним призом буде переможний кубок Kalush Orchestra з Євробачення-2022 та панама соліста Олега Псюка.

Сергій Притула та Олег Псюк у перерві звернулися до шанувальників та закликали долучитися до благодійної акції.

Аби стати учасником необхідно було задонатити лише 200 гривень.

За годину вдалося зібрати 2,7 мільйона гривень на підтримку Збройних Сил України. Про це повідомив Притула у своєму твітері.

Ми з вами зібрали 2,7 мільйона гривень за одну годину матчу Ліги Чемпіонів в банку на панамку,

– написав він.

Сергій Притула нагадав, що серед тих, хто пожертвує кошти, розіграють рожеву панаму Олега Псюка.

Поворознюк у своєму стилі коментував Лігу чемпіонів

Олександр Поворознюк разом із Романом Бебехом коментували фінал Ліги чемпіонів на платформі MEGOGO. І це був варіанті без цензури.

Президент футбольного клубу Інгулець командував матч Ліверпуль – Реал у своєму стилі. Він не стримував емоцій та вживав нецензурну лексику. Поворознюк вболівав за "вершкових".

Всіх шанувальників футболу він запросив у смт Петрове, аби відсвяткувати перемогу над окупантами.

Також Поворознюк встиг в ефірі згадати й ситуацію на фронті. Він не сумнівається у перемозі рідної країни. Він наголосив, що наша армія є найсильнішою в плані мотивації у світі. Тому у війни може бути лише один варіант закінчення – наша перемога.

Поворознюк дав велике інтерв'ю 24 каналу: дивіться відео