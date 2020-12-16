ПФК Львов, выступающий в украинской Премьер-лиге (УПЛ), предлагает болельщикам помочь с созданием нового логотипа для клуба. Львовский клуб объявил о конкурсе.

Во львовском клубе заявили, что новая эмблема должна быть модерная и соответствовать современным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба Львова.

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"Лого должно ярко презентовать современную историю клуба и его амбиции. В основе должен быть один из символов, который отражает наш родной город Львов или же специфику клуба. Кроме того, новая эмблема должна быть выполнена в сочетании клубных цветов, а именно: синий и золотой", – говорится в сообщении.

Конкурс состоит из трех этапов:

16 декабря 2020 года – 16 января 2021 года – прием работ

17-31 января 2021 года – голосование болельщиков за лучшие варианты

1-15 февраля 2021 года – определение победителя.

Сообщается, что победитель конкурса получит щедрые подарки от Львова.

В частности, 5 тысяч гривен, комплект клубной экипировки, два абонемента на домашние поединки львовян в сезоне 2021/2022, футболку с подписями футболистов команды, а также экскурсию по клубной базе и посещение одной тренировки Львова.

Кроме того, памятные подарки от клуба получат и призеры конкурса.

Свой вариант эмблемы каждый болельщик может прислать на электронный ящик клуба fclviv@yahoo.com.

Внимание. Новая эмблема клуба вступит в силу с сезона-2021/2022.