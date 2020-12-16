ПФК Львів, який виступає в українській Прем'єр-лізі (УПЛ), пропонує вболівальникам допомогти зі створенням нового логотипу для клубу. Львівський клуб оголосив про конкурс.

У львівському клубі заявили, що нова емблема повинна бути модерна та відповідати сучасним вимогам. Про це повідомляє пресслужба Львова.

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"Лого повинне яскраво презентувати сучасну історію клубу та його амбіції. В основі має бути один із символів, який відображає наше рідне місто Львів або ж специфіку клубу. Крім того, нова емблема має бути виконана у поєднанні клубних кольорів, а саме: синій та золотий", – мовиться у повідомленні.

Конкурс складається з трьох етапи:

16 грудня 2020 року – 16 січня 2021 року – прийом робіт

17-31 січня 2021 року – голосування вболівальників за найкращі варіанти

1-15 лютого 2021 року – визначення переможця.

Повідомляється, що переможець конкурсу отримає щедрі подарунки від Львова.

Зокрема, 5 тисяч гривень, комплект клубного екіпірування, два абонементи на домашні поєдинки львів’ян у сезоні-2021/2022, футболку з підписами футболістів команди, а також екскурсію клубною базою та відвідини одного тренування Львова.

Окрім того, пам’ятні подарунки від клубу отримають і призери конкурсу.

Свій варіант емблеми кожен вболівальник може надіслати на електронну скриньку клубу fclviv@yahoo.com.

До уваги. Нова емблема клубу набере чинності із сезону-2021/2022.