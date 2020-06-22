ПФК "Львів" 22 червня офіційно змінив головного тренера команди. Посаду Єгіше Мелікян зайняв грузин Георгій Цецадзе.

Про те, що Георгій Цецадзе очолив "Львів", 22 червня повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також ПФК "Львів" офіційно звільнив головного тренера

Сторони уклали контракт на один рік з можливістю продовження ще на один сезон.

Що відомо про Цецадзе

Останнім місце роботи 45-річного грузина був "Сабуртало". Фахівець також очолював "Самтредіа", збірні Грузії U-21 і U-19, "Локомотив" Тбілісі і "Ділу".

Також він працював асистентом у національній збірній Грузії, збірних Грузії U-17 і U-16 і "Ділі".

Попередник Цецадзе

21 червня "Львів" повідомив про припинення співпраці з Егіше Мелікяном.

Єгіше Мелікян очолив "синьо-золотих левів" у жовтні 2019 року.

Під його керівництвом команда провела 15 матчів у чемпіонаті України. Львів'яни здобули 3 перемоги, 5 нічиїх та 7 разів зазнали поразок.

"Львів" після 27 турів посідає 11-е місце в УПЛ. Команда випереджає "Карпати" на 8 очок, однак у "левів" 4 матчі у запасі.