ПФК "Львов" официально уволил главного тренера
ПФК "Львов" официально остался без главного тренера. Егише Меликян покинул тренерский мостик львовян после очередного поражения команды в чемпионате Украины.
В воскресенье, 21-го июня, ПФК "Львов" сообщил, что Егише Меликян покинул пост главного тренера клуба.
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Контракт истек
Как сообщают львовяне, между клубом и армянским специалистом истек срок соглашения.
ПФК "Львов" решил, что не будет продлевать его.
Вместе с Меликяном по той же причине покинул расположение львовского клуба и тренерский штаб, который работал с ним.
Меликян не проработал и года
Егише Меликян возглавил "сине-золотых львов" в октябре 2019 года.
Под его руководством команда провела 15 матчей в чемпионате Украины. Львовяне получили 3 победы, 5 ничьих и 7 раз проиграли.
Нового тренера ПФК "Львов" представит 22 июня в 16:00.