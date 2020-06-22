ПФК "Львів" офіційно залишився без головного тренера. Єгіше Мелікян покинув тренерський місток львів'ян після чергової поразки команди у чемпіонаті України.

У неділю, 21-го червня, ПФК "Львів" повідомив, що Єгіше Мелікян залишив посаду головного тренера клубу.

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Контракт добіг кінця

Як повідомляють львів'яни, між клубом та вірменським фахівцем закінчився термін угоди.

ПФК "Львів" вирішив, що не буде продовжувати її.

Разом із Мелікяном по тій самій причині покинули розташування львівського клубу і тренерський штаб, який працював з ним.

Мелікян не пропрацював і року

Єгіше Мелікян очолив "синьо-золотих левів" у жовтні 2019 року.

Під його керівництвом команда провела 15 матчів у чемпіонаті України. Львів'яни здобули 3 перемоги, 5 нічиїх та 7 разів зазнали поразок.

Нового тренера ПФК "Львів" представить 22 червня о 16:00.