ПФК "Львов" матчи УПЛ может проводить не в родном городе. Руководство клуба рассматривает вариант проведения матча в другом городе, ведь не может договориться с "Карпатами" относительно аренды стадиона "Украина".

О проблеме между клубами по аренде стадиона "Украина" заявил генеральный директор ПФК "Львов" Андрей Панькив. По его словам, руководство "Карпат" требует за проведение одного матча на стадионе 135 тысяч гривен. При этом аренда "Арены Львов" на один матч обходится в 150 тысяч гривен.

"Пока не знаю точно, где мы будем играть, ведь за соответствующую цену играть на стадионе "Украина" не собираемся. Возможно, нам придется поехать в Тернополь, где есть уже наработанный вариант и можем за небольшие деньги и проживать, и питаться, и проводить свои поединки", – заявил Андрей Панькив.

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При этом, по его словам, зимой "Львов" заплатил "Карпатам" один миллион гривен за подогрев поля. А за проведение матчей платил 125 тысяч гривен. В то время проведение матчей в Тернополе обходится команде в три раза дешевле, чем на стадионе "Украина" или "Арена Львов".

В прошлом сезоне "Львов" провел два матча в Тернополе из-за запрета на проведение матчей во Львове, из-за введенного карантина. Это были матчи против "Ворсклы" и "Днепр-1".

Пока у команды есть время, чтобы решить этот вопрос. Ведь следующий матч 12 сентября проведет на выезде против "Колоса". В третьем туре УПЛ команда отправится в Киев на матч против "Динамо" 19 сентября. И аж в четвертом туре (базовая дата 26 сентября) "Львов" дома примет "Зарю".

"Запасной вариант у нас всегда есть – это стадион в Тернополе, который мы на сезон также заявили. Будем думать. Что касается "Арены Львов", то она тоже выдвинула свои условия. Если будут играть и "Рух", и "Львов" на этом стадионе, то будем ждать адекватного предложения, реальной цены, которую сможем заплатить", – заявил Андрей Панькив.