Венгерский Фехервар 3 марта провел провел домашний матч в чемпионате страны против Пакша. Украинский полузащитник хозяев Иван Петряк открыл счет во встрече.

Игрок сборной Украины Иван Петряк вышел в стартовом составе Фехервара и провел на поле 77 минут. Уже в начале матча украинец размочил нули на табло.

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Очередной гол Петряка

Уже на 11-й минуте Петряк вывел хозяев вперед в счете. Этот гол стал единственным в первом тайме. После перерыва снова в центре внимания оказался полузащитник из Украины, заработавший на себе пенальти. К отметке подошел Зивзивадзе и уверенно реализовал 100% возможность. При счете 2: 0 в пользу Фехервара Петряк покинул поле.

Для украинца этот гол стал 9-м в 29 матчах, также в его активе 6 ассистов в Венгрии. Теперь полузащитник занимает третье место в гонке лучших бомбардиров сезона.

Не прошло и минуты, как хозяева пропустили. Голом отметился Гарасти, а уже за пять минут до завершения матча он оформил дубль. В итоге – 2:2 боевая ничья. Фехервар упустил домашнюю победу, которая уже была у них в руках.