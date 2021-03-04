Петряк забил за Фехервар и вышел в лидеры лучших бомбардиров в Венгрии
Венгерский Фехервар 3 марта провел провел домашний матч в чемпионате страны против Пакша. Украинский полузащитник хозяев Иван Петряк открыл счет во встрече.
Источник:24 канал
Игрок сборной Украины Иван Петряк вышел в стартовом составе Фехервара и провел на поле 77 минут. Уже в начале матча украинец размочил нули на табло.
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Очередной гол Петряка
Уже на 11-й минуте Петряк вывел хозяев вперед в счете. Этот гол стал единственным в первом тайме. После перерыва снова в центре внимания оказался полузащитник из Украины, заработавший на себе пенальти. К отметке подошел Зивзивадзе и уверенно реализовал 100% возможность. При счете 2: 0 в пользу Фехервара Петряк покинул поле.
Для украинца этот гол стал 9-м в 29 матчах, также в его активе 6 ассистов в Венгрии. Теперь полузащитник занимает третье место в гонке лучших бомбардиров сезона.
Не прошло и минуты, как хозяева пропустили. Голом отметился Гарасти, а уже за пять минут до завершения матча он оформил дубль. В итоге – 2:2 боевая ничья. Фехервар упустил домашнюю победу, которая уже была у них в руках.
- После мировой клуб украинца с 37 очками идет 3-м в сезоне. Он уступает ближайшему конкуренту Академии Пушкаша 5 пунктами. Лидером чемпионата продолжает идти Ференцварош Сергея Реброва.
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