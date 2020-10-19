Український півзахисник Іван Петряк провів чудовий матч у чемпіонаті Угорщини. Українець був одним із найкращих на полі, оформивши гол+пас за "Фехервар".

У 7-му турі чемпіонату Угорщини "Фехервар" Петряка зіграв на виїзді проти "Гонведа". Команди розійшлись бойовою нічиєю 2:2, пише 24 канал.

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Яскрава гра українця

Перша частина гри була на рівних швидкостях, але несподівано у доданий арбітром до першого тайму час забили господарі. Результативний удар у виконанні Норберта Балога.

Відразу по перерві у гру максимально включився українець Іван Петряка та перевернув все з ніг на голову. Спершу він віддав пас на свого партнера по команді Лоїка Него, якому залишалось лише легко переграти голкіпера з у його штрафному майданчику – 1:0.

Вже за три хвилини ініціативу на себе знову взяв гравець збірної України. Іван без роздумів вирішив пробити з дальньої дистанції. Удар видався потужним та точним – м'яч полетів прямо під дальню стійку, 1:2.

Але у середині другої 45-хвилинки господарям вдалось зрівняти рахунок завдяки точному удару Траоре. Результативна нічия – 2:2.

Після нічиєї "Фехервар" розташувався на другій сходинці, поступаючись "Ференцварошу" на одне очок, у команди Реброва ще є гра у запасі. Гонвед – 10-й, у їх активі 7 набраних пунктів.

Результативні дії Петряка у матчі дивіться відео