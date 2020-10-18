Немецкий нападающий Марио Гетце сумел отличиться дебютным голом за ПСВ в чемпионате Нидерландов. Марио воспользовался ошибкой защитник и открыл счет в матче.

Марио Гетце ярко дебютировал за ПСВ в чемпионате Нидерландов против "Зволле". Его команда разгромила соперника 3:0, пишет 24 канал.

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Яркий дебют

Немецкий нападающий вышел на поле со стартовых минут. Уже на 9-й минуте дебютного матча он воспользовался ошибкой обороны соперника и открыл счет забитым голам за ПСВ.

ПСВ еще дважды забил в ворота хозяев. Результативные удары в исполнении Гакло и Малена. Матч завершился гостевой победой команды из Эйндховена со счетом 3:0.

До этого в последний раз Гетце забивал аж 20 декабря 2019 года, за дортмундскую "Боруссию" в ворота "Хоффенхайма". Отметим, что немецкий нападающий перешел в ПСЖ в начале октября, подписав контракт на 2 года.

Гетце известен по выступлениям в "Боруссии" и "Баварии". Стал популярен после финала чемпионата мира 2014 года благодаря единственному голу, забитому им в конце дополнительного времени игры, что принесло сборной Германии победу в чемпионате. Гетце был признан лучшим игроком матча, а сам стал самым молодым автором гола в финалах чемпионатов мира со времен ЧМ-1966. Его также называют немецким "вундеркиндом".

Дебютный гол Гетце за ПСВ: смотрите видео