Петряк забил гол в матче Лиги конференций и почтил память тестя, погибшего на войне: видео

Украинский полузащитник Иван Петряк вышел на матч Лиги конференций за венгерский Фехервар с первых минут. И помог команде одержать победу.

За венгерский Фехервар выступает сразу четверо украинцев – Артем Шабанов, Иван Петряк, Евгений Макаренко и Богдан Леднев. В матче против молдавского Петрокуба на поле с первых минут вышли Петряк и Шабанов. Макаренко вышел на смену во втором тайме. А Леднев не попал в заявку на игру, сообщает 24 канал.

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Они помогли своей команде одержать разгромную победу со счетом 5:0. Четвертый гол в матче забил Иван Петряк. Он удачно сыграл в штрафной после прострела партнера, протолкнув мяч в ворота.

После забитого мяча Петряк снял с себя футболку, под которой была еще одна – с фотографией его тестя Ивана Петренко, погибшего на войне. Он находился в районе Авдеевки и после 12 мая перестал выходить на связь. 16 мая стало известно, что Иван Петренко погиб .

Видео гола Петряка и посвящение погибшему тестю

Уже в конце встречи Петряк заработал пенальти в этом матче, который реализовал Зивзвидзе. Так, окончательный счет в матче был установлен 5:0.

Следует отметить, что за Петрокуб выступает украинец Артем Федоров. Он вышел на поле в этом матче на 73-й минуте.