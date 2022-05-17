Петряк: Отдал свою жизнь за своих детей и внуков

Печальное известие в своих соцсетях Иван Петряк сообщил 16 мая. Украинский футболист выложил трогательное видео, в котором запечатлены лучшие моменты из жизни тестя. Петряк простился с близким человеком, защищавшим Украину на фронте.

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Отметим, что отец жены Петряка погиб на передовой в районе Авдеевки. 12 мая любимая футболиста начала поиски отца, переставшего выходить на связь. Впоследствии стало известно о смерти Ивана Петренко.

Петряк в посте отметил, что не хочет жевать сопли, ведь тесть не хотел видеть слезы на глазах у родных. Иван поблагодарил тестя за то, что он защищал спокойный сон украинцев.

Папа Ваня (батя), не буду сопле жевать, Вам не дадут героя, но для нашей семьи вы легенда, легенда патриотизма. Как инвалид, которого бросили на ноль, отдавшего свою жизнь за своих детей и внуков. Мы плакать не будем, потому что вы всегда говорили, что нити – это для слабаков. Что мы бойцы с рождения и будем бороться до конца. Спасибо за наш спокойный сон! Почивай с миром, родной,

– написал футболист.

Петряк простился с тестем: смотрите видео

Несколько позже футболист Фехервара добавил в ленту в инстаграмме совместное фото с отцом жены по отдыху.

Отдыхай с миром папа Ваня,

– подписал фотографию игрок.