За угорський Фехервар виступає одразу четверо українців – Артем Шабанов, Іван Петряк, Євген Макаренко та Богдан Лєднєв. У матчі проти молдовського Петрокуб на поле з перших хвилин вийшли Петряк та Шабанов. Макаренко вийшов на заміну у другому таймі. А Лєднєв не потрапив до заявки на гру, повідомляє 24 канал.

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Вони допомогли своїй команді здобути розгромну перемогу з рахунком 5:0. Четвертий гол у матчі забив Іван Петряк. Він вдало зіграв у штрафному майданчику після прострілу партнера, проштовхнувши м'яч у ворота.

Після забитого м'яча Петряк зняв з себе футболку, під якою була ще одна – з фотографією його тестя Івана Петренка, який загинув на війні. Він перебував в районі Авдіївки, та після 12 травня перестав виходити на зв'язок. 16 травня стало відомо, що Іван Петренко загинув.

Відео голу Петряка та присвята загиблому тестю

Вже наприкінці зустрічі Петряк заробив пенальті в цьому матчі, який реалізував Зівзвівадзе. Так остаточний рахунок у матчі було встановлено 5:0.

Варто відзначити, що за Петрокуб виступає українець Артем Федоров. Він вийшов на поле в цьому матчі на 73-й хвилині.