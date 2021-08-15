Петряк открыл отсчет голом в сезоне

В стартовом составе Фехервара вышли сразу два украинских футболиста – Иван Петряк и Евгений Макаренко. Для последнего эта встреча стала дебютной за новый клуб.

Заслуживает внимания Роман Яремчук украинский футболист: забавный опрос Бенфики за лучшего игрока

Петряк стал автором единственного гола клуба во встрече. На 30-й минуте украинец откликнулся на передачу и в одно касание пробил голкипера – 1:0.

Однако его гол не стал победным. В середине второй 45-минутки хозяева сравняли цифры на табло благодаря результативному удару Барнабаша Варги.

Команды разошлись мировой 1:1. Это вторая подряд ничья Фехервара. Петряк забил дебютный гол в новом сезоне. Макаренко провел на поле весь матч, Петряк был заменен на 88-й минуте.

Петряк в новом сезоне провел за венгерский клуб уже 4 поединка. В минувшем сезоне Иван за 42 матча забил 13 голов и отдал 11 ассистов.

Макаренко подписал соглашение с клубом Венгрии до конца июня 2023 года.

После двух встреч Фехервар с 2 очками идет на 8-й позиции в турнирной таблице чемпионата.