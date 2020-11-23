В воскресенье, 22 ноября, "Фехервар" Ивана Петряка на собственном поле принимал ДВТК. Украинец поставил точку в разгроме гостей.

В рамках матча 11-го тура чемпионата Венгрии украинский хавбек остался на скамейке запасных. Клуб украинца доминировал на протяжении всего тайма, но завершил первую 45-минутку лишь с минимальным преимуществом 1:0, пишет 24 канал.

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Гол украинца

Вторая часть матча началась по идентичному сценарию первого тайма. В конце встречи хозяевам дважды удалось отличиться в воротах ДВТК. Сначала Зивзивадзе удвоил счет.

На 85-й минуте на газон вышел Иван Петряк. В добавленное арбитром время украинец заработал пенальти, который уверенно и реализовал, установив окончательный счет встречи 3:0 в пользу "Фехервару".

Этот гол для украинского легионера в Венгрии стал уже четвертым в новом сезоне. Всего на поле провел 10 матчей, где не только отличался голами, но и дважды результативно ассистировал партнерам по команде.

Эта победа вывела его команду на третью бронзовую строчку, в их активе 19 пунктов. А вот их соперник ДВТК находится на 9-м месте, заработав 10 очков.