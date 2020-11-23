У неділю, 22 листопада, "Фехервар" Івана Петряка на власному полі приймав ДВТК. Українець поставив крапку у розгромі гостей.

У рамках матчу 11-го туру чемпіонату Угорщини український хавбек залишився на лавці запасних. Клуб українця домінував протягом усього тайму, але завершив першу 45-хвилинку лише з мінімальною перевагою 1:0, пише 24 канал.

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Гол українця

Друга частина матчу розпочалась за ідентичним сценарієм першого тайму. Наприкінці зустрічі господарям двічі вдалось відзначитись у воротах ДВТК. Спершу Зівзівадзе подвоїв рахунок.

На 85-й хвилині на газон вийшов Іван Петряк. У доданий арбітром час українець заробив пенальті, яке впевнено і реалізував, встановивши остаточний рахунок зустрічі 3:0 на користь "Фехервару".

Цей гол для українського легіонера в Угорщині став вже четвертим у новому сезоні. загалом на полі провів 10 матчів, де не лише відзначався голами, а й двічі результативно асистував партнерам по команді.

Ця звитяга вивела його команду на третю бронзову сходинку, у їх активі 19 пунктів. А от їх суперник ДВТК перебуває на 9-му місці, заробивши 10 очок.