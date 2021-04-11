Яркая игра Петряка в Венгрии

Уже после первого тайма Фехервар вел в счете 2:0. Двумя голами отметился Неманя Николич.

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После перерыва инициативу взял на себя атакующий полузащитник Иван Петряк. Украинец обработал мяч в штрафной соперника и со всей силы всадил под перекладину – 3:0. Футболист отпраздновал взятие ворот в стиле Криштиану Роналду.

В конце встречи Петряк оформил дубль. Фехервар победил Уйпешт со счетом 4:0. Для Ивана этот дубль стал вторым в сезоне в Венгрии. Украинец провел на поле 88 минут.

Его клуб после победы с 44 очками идет 3-м в чемпионате. До второй Академии Пушкаша 8 пунктов. Лидером остается Ференцварош Сергея Реброва, который неожиданно потерял очки в матче против Академии Пушкаша.

Следующую встречу Фехервар проведет 15 апреля в полуфинале Кубка Венгрии против МТК.

Видео первого гола Петряка