Украинская связка принесла результат

Фехервар легко пробился в четвертьфинал Кубка Венгрии. Еще до 20-й минуты счет в матче был 0:2 в пользу гостей. Второй гол забил украинец Иван Петряк, сообщает 24 канал.

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Успешно сыграла украинская связка Петряка и Леднева. Богдан сделал классный заброс на партнера по команде, который принял мяч и вторым касанием прицельно пробил в дальний верхний угол ворот Сегеда. Голкипер не смог дотянуться, идеальный выстрел от украинского левого вингера.

Петряк за 20 сыгранных поединков забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

Для Леднева этот ассист стал первым результативным действием в футболке новой команды.

Во втором тайме мяч еще раз побывал в сетке ворот хозяев. В итоге – 0:3 разгромная победа Фехервара и путевка в 1/4 финала кубкового турнира.

Евгений Макаренко сыграл всю встречу в составе гостей, а Леднев и Петряк пошли отдыхать по ходу второй 45-минутки.

К слову. В следующем матче клуб украинцев сыграет на выезде против Гонведа (13 февраля).

Видео гола Петряка