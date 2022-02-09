Коронавирус внес коррективы

Украинский защитник не попал в заявку "ирисок" на игру АПЛ. Сразу несколько изданий сообщили о возможном коронавирусе у Виталия Николенко.

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Вроде бы футболист накануне матча сдал неубедительный тест на COVID-19. Эвертон не сообщил причину отсутствия украинца.

Если такие слухи подтвердятся, то Николаю придется повторно проходить тестирование.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда первыми "размочили" нули на табло, но не смогли удержать победный счет. Мяч пересекал линию ворот Эвертона. В итоге – 3:1 победа Ньюкасла.

Эвертон с 19 очками идет 16-м. Ньюкасл идет сразу за спиной "ирисок" – 17-е место и 18 пунктов.

Миколенко провел за новый клуб три матча, в которых не запомнился результативными действиями.

К слову. Следующий поединок Эвертон сыграет дома против Лидса (12 февраля).