Гент – Шарлеруа 4:0

Голы: Безус, 4, 8, Туссудали, 64, Де Брюйне, 86

Стоит увидеть Клуб Второй лиги забил шедевральный гол с центра поля: видео

Гент и Шарлеруа "дышут в спину" друг другу. Со стартовых минут на футбольном поле появились Роман Яремчук и Роман Безус. Последний провел просто удивительную первую 10-минутку матча.

Сначала на 4-й минуте Безус решился на удар из-за штрафной, мяч рикошетом от соперника изменил траекторию полета и залетел прямо во владения гостей. Голкипер пытался отбить удар, но фортуна в тот день была не на стороне вратаря Шарлеруа – 1:0.

А уже через четыре минуты украинский полузащитник оформил дубль во встрече. Гент заработал право на пенальти, который взялся выполнять Роман. Украинец не ошибся с 11 метров и удвоил преимущество хозяев – 2:0.

Во втором тайме Гент забил еще дважды. Голами отметились Туссудали и Де Брюйне. Яремчук провел на поле 79-й минут, а автор двух результативных выстрелов Безус также сыграл такое же количество минут. Еще один украинец Игорь Пластун весь матч провел на скамейке запасных.

Гент разгромил Шарлеруа – 4:0. После убедительной победы клуб украинских футболистов поднялся на 9 место, теперь в их активе 46 очков. Их соперник Шарлеруа идет 12-м с 42 пунктами.

Видео первого гола Безуса

Как Безус оформил дубль: видео