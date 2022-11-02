Шахтер уступил РБ Лейпциг со счетом 0:4 и занял третье место в группе Лиги чемпионов. Следовательно, команда продолжит свои выступления в Лиге Европы.

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После матча главный тренер украинского клуба отметил уровень соперника. Матч против Шахтера стал для РБ Лейпциг десятым, в котором они не проиграют

"Они играют на пике формы, из-за побед набрали уверенности и очень уверенно выглядят. Доказательство – последние матчи. Команда вообще не проигрывает и переигрывает Реал, забивая трижды и имея возможность забить еще. Должны уважать ее", – рассказал Игорь Йовичевич.

Хотя среди причин поражения, главный наставник Шахтера отметил и психологическое давление, которое было на его команду. Ведь Шахтеру нужно было только побеждать в этом матче, чтобы выходить в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Сегодня мы ощущали слишком большую ответственность и психологическое давление, что, возможно, можем сделать ту огромную историю, которая стояла как задача перед нами. Должен верить, что это возможно. Но ответственность заставляет ошибаться в первом, втором, третьем... Три гола привезли себе. Это и есть давление", – отметил Игорь Йовичевич.

В то же время он отметил команду. Ведь перед стартом Лиги чемпионов мало кто давал "горнякам" любые шансы. Но команда набрала шесть очков и до последнего претендовала на выход из группы. И продолжит выступление в Лиге Европы.

"Такие ситуации, такие поражения дают мне думать, что должны больше ценить то, что сделали. Не хочу сейчас делать трагедию, потому что играли против очень качественного оппонента, который заслуживает быть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы показали, что мы – команда, и остаемся командой, когда проигрываем. Они победили заслуженно", – подытожил Йовичевич.