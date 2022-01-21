Петренко – лучшая из украинок в "индивидуалке" в Антхольце, Давыдова впервые выиграла "глобус"

В итальянском Антхольце прошла женская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира. Украинские биатлонистки снова не смогли сразиться за награды.

Петренко и Меркушина в зачетной зоне

Индивидуальную гонку пропускали сразу двое украинок – Елена Билосюк и Дарья Блашко. Таким образом, на старт вышли только три наших спортсменки.

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За медали никто из украинок не попал, но сразу двое финишировали в зачетной зоне. Ирина Петренко с двумя штрафными минутами финишировала на 32 месте.

Также в топ-40, несмотря на три штрафных минуты, попала Анастасия Меркушина – 37-я позиция.

Худший результат у Юлии Джимы, которая через 7 штрафных минут заняла 71-е место.

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Давыдова выиграла Малый хрустальный глобус

Как и в мужской гонке, женщины разыгрывали Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок. Победа в зачете досталась чешке Маркете Давыдовой, которая в Антхольце финишировала шестой.

Для Давыдовой это первый Малый хрустальный глобус в карьере.

В самой гонке победила француженка Жустин Бреза. Второе место заняла ее землячка Жюлия Симон, проигравшая почти минуту.

Третьей стала шведская биатлонистка Мона Брурссона. Она, как и Симон, получила две штрафные минуты и проиграла Брези более полуторы минуты.

Результаты индивидуальной гонки в Антхольце

1. Жустин Бреза (Франция, 0+0+1+0) 42:20.6

2. Жюлия Симон (Франция, 0+0+1+1) +51.1

3. Мона Брурссон (Швеция, 0+0+1+1) +1:37.2

...

32. Ирина Петренко (Украина, 1+1+0+0) +4:46.0

37. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+1+2) +4:59.0

80. Юлия Джима (Украина, 0+2+2+3) +8:26.1