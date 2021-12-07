Петраков включил талант Шахтера в расширенный список сборной Украины

7 декабря 2021 , 09:55
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Источник:

ПРОФУТБОЛ Digital

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков обратил внимание на Михаила Мудрика. Игрок Шахтера попал в расширенный список "сине-желтых".

Заслужил вызов

Александр Петраков не смог обойти стороной игру талантливого хавбека "горняков". Михаил Мудрик уже попал в расширенный список и имеет прекрасную возможность полететь со сборной Украины на важный матч против Шотландии.

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Наставник рассказал, что уже имел разговор с футболистом. Петраков сказал Мудрику, в чем ему нужно прибавить на футбольном поле.

Он в расширенном списке сборной, там 36 человек. Нам нужно готовить визы заранее в Шотландию. Посмотрим, что Михаил покажет, еще есть время. Мы с ним хорошо поговорили,
– сказал тренер "сине-желтых".

Напомним, что 24-го марта Украина сыграет на выезде против Шотландии в плей-офф отбора Чемпионата мира-2022. Если сборной удастся одержать победу, то подопечные Петракова сыграют против победителя матча Уэльс – Австрия. Игра состоится 29-го марта.

Что известно о Мудрике

  • Михаил Мудрик – воспитанник Шахтера. В январе 2021 года был переведен в главную команду.
  • До этого побывал в аренде в киевском Арсенале и черниговской Десне.
  • В сезоне-2021/2022 отыграл за "горняков" уже 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал аж 9 ассистов.
  • Своей игрой Мудрик заслужил овации фанатов Реала после того, как покинул поле в матче Лиги чемпионов.
Автор: Софія Кулай