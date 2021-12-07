Петраков включил талант Шахтера в расширенный список сборной Украины
Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков обратил внимание на Михаила Мудрика. Игрок Шахтера попал в расширенный список "сине-желтых".
Заслужил вызов
Александр Петраков не смог обойти стороной игру талантливого хавбека "горняков". Михаил Мудрик уже попал в расширенный список и имеет прекрасную возможность полететь со сборной Украины на важный матч против Шотландии.
К теме Мудрик может получить дебютный вызов в сборную Украины перед матчами плей-офф ЧМ-2022
Наставник рассказал, что уже имел разговор с футболистом. Петраков сказал Мудрику, в чем ему нужно прибавить на футбольном поле.
Он в расширенном списке сборной, там 36 человек. Нам нужно готовить визы заранее в Шотландию. Посмотрим, что Михаил покажет, еще есть время. Мы с ним хорошо поговорили,
– сказал тренер "сине-желтых".
Напомним, что 24-го марта Украина сыграет на выезде против Шотландии в плей-офф отбора Чемпионата мира-2022. Если сборной удастся одержать победу, то подопечные Петракова сыграют против победителя матча Уэльс – Австрия. Игра состоится 29-го марта.
Что известно о Мудрике
- Михаил Мудрик – воспитанник Шахтера. В январе 2021 года был переведен в главную команду.
- До этого побывал в аренде в киевском Арсенале и черниговской Десне.
- В сезоне-2021/2022 отыграл за "горняков" уже 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал аж 9 ассистов.
- Своей игрой Мудрик заслужил овации фанатов Реала после того, как покинул поле в матче Лиги чемпионов.