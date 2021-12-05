Пополнение в сборной Украины
По информации СМИ, Мудрика могут внести в расширенную заявку сборной Украины во время подготовки к игре с Шотландией. Матч состоится 24-го марта в Глазго.
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Потенциально второй поединок Украины в раунде плей-офф тоже может состояться в Великобритании. Если наша сборная пройдет Шотландию, то финал плей-офф сыграет на выезде против победителя пары Уэльс – Австрия. Игра состоится 29-го марта.
Чтобы сыграть в Великобритании, футболисты должны иметь визу. Поэтому Мудрик, вероятно, будет включен в список игроков сборной Украины, которым будут оформлять британскую визу.
Сообщается, что наставник сборной Украины Александр Петраков планирует вызвать в команду еще двух футболистов сборной U-21.
Следует заметить, что команда Руслана Ротаня также в марте сыграет ответственные матчи отбора на чемпионат Европы 2023 года против Армении и Франции.