Петраков вернет Малиновского в сборную Украины
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Футболист Аталанты Руслан Малиновский согласился встретиться с наставником сборной Украины по футболу Александром Петраковым. Есть вероятность, что футболист сможет сыграть в ноябрьских матчах национальной команды.
Малиновский может сыграть с Боснией
11 ноября сборная Украины дома проведет товарищеский поединок с командой болгар, а 16 ноября украинцы на выезде сыграют с Боснией и Герцеговиной.
Интересно Малиновский в мини-отпуске дал интервью на итальянском языке
Перед последним матчем для "сине-желтых" в рамках группового этапа отбора на ЧМ-2022 Петраков планирует вызывать в сборную сильнейших футболистов.
В список игроков, которых вызовет исполняющий обязанности главного тренера, будет также включен полузащитник Аталанты Руслан Малиновский, который пропустил последние матчи сборной.
Соответствующие переговоры между хавбеком Аталанты и наставником сборной уже состоялись. Известно, что Руслан согласился на предложение приехать в главную команду страны, где у тренера и футболиста состоится встреча.
Конфликт между Петраковым и Малиновским
- Руслан Малиновский не попал в основной состав сборной Украины в матчах отбора на ЧМ-2022 против Казахстана и Франции. В обоих поединках Руслан выходил на замену.
- Футболист Аталанты покинул расположение сборной Украины перед товарищеским матчем против Чехии.
- Жена Малиновского еще раньше заверила, что ее муж в нормальных отношениях с новым наставником сборной Украины.
- Сам Руслан тоже впоследствии опубликовал пост в инстаграме с объяснением ситуации.
- Малиновский пропустил октябрьские поединки отбора чемпионата мира-2022.