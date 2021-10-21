Петраков вернет Малиновского в сборную Украины

21 октября 2021 , 16:53
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Футболист Аталанты Руслан Малиновский согласился встретиться с наставником сборной Украины по футболу Александром Петраковым. Есть вероятность, что футболист сможет сыграть в ноябрьских матчах национальной команды.

Малиновский может сыграть с Боснией

11 ноября сборная Украины дома проведет товарищеский поединок с командой болгар, а 16 ноября украинцы на выезде сыграют с Боснией и Герцеговиной.

Интересно Малиновский в мини-отпуске дал интервью на итальянском языке

Перед последним матчем для "сине-желтых" в рамках группового этапа отбора на ЧМ-2022 Петраков планирует вызывать в сборную сильнейших футболистов.

В список игроков, которых вызовет исполняющий обязанности главного тренера, будет также включен полузащитник Аталанты Руслан Малиновский, который пропустил последние матчи сборной.

Соответствующие переговоры между хавбеком Аталанты и наставником сборной уже состоялись. Известно, что Руслан согласился на предложение приехать в главную команду страны, где у тренера и футболиста состоится встреча.

Конфликт между Петраковым и Малиновским 

  • Руслан Малиновский не попал в основной состав сборной Украины в матчах отбора на ЧМ-2022 против Казахстана и Франции. В обоих поединках Руслан выходил на замену.
  • Футболист Аталанты покинул расположение сборной Украины перед товарищеским матчем против Чехии.
  • Жена Малиновского еще раньше заверила, что ее муж в нормальных отношениях с новым наставником сборной Украины.
  • Сам Руслан тоже впоследствии опубликовал пост в инстаграме с объяснением ситуации.
  • Малиновский пропустил октябрьские поединки отбора чемпионата мира-2022.
Автор: Дарина Жданович