Петраков вернет Малиновского в сборную Украины

Футболист Аталанты Руслан Малиновский согласился встретиться с наставником сборной Украины по футболу Александром Петраковым. Есть вероятность, что футболист сможет сыграть в ноябрьских матчах национальной команды.

Малиновский может сыграть с Боснией

11 ноября сборная Украины дома проведет товарищеский поединок с командой болгар, а 16 ноября украинцы на выезде сыграют с Боснией и Герцеговиной.

Интересно Малиновский в мини-отпуске дал интервью на итальянском языке

Перед последним матчем для "сине-желтых" в рамках группового этапа отбора на ЧМ-2022 Петраков планирует вызывать в сборную сильнейших футболистов.

В список игроков, которых вызовет исполняющий обязанности главного тренера, будет также включен полузащитник Аталанты Руслан Малиновский, который пропустил последние матчи сборной.

Соответствующие переговоры между хавбеком Аталанты и наставником сборной уже состоялись. Известно, что Руслан согласился на предложение приехать в главную команду страны, где у тренера и футболиста состоится встреча.

Конфликт между Петраковым и Малиновским