Руслан неплохо говорит на итальянском языке и у него хорошее взаимопонимание с партнерами по команде.
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Что известно о Малиновском
В текущем сезоне Серии A Малиновский сыграл 7 матчей и забил 1 гол. Однако в состав сборной Украины Руслан не был вызван.
В сентябре 28-летний украинец сыграл в 4 матчах Аталанты в Серии А. В активе Малиновского результативная передача в игре против Сассуоло и красивый гол в поединке с Интером.
Видео интервью Руслана Малиновского на итальянском языке