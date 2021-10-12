Руслан неплохо говорит на итальянском языке и у него хорошее взаимопонимание с партнерами по команде.

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Что известно о Малиновском

В текущем сезоне Серии A Малиновский сыграл 7 матчей и забил 1 гол. Однако в состав сборной Украины Руслан не был вызван.

В сентябре 28-летний украинец сыграл в 4 матчах Аталанты в Серии А. В активе Малиновского результативная передача в игре против Сассуоло и красивый гол в поединке с Интером.

Видео интервью Руслана Малиновского на итальянском языке