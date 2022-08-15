Брентфорд на очах українця знищив МЮ

Керманич "синьо-жовтих" зустрівся з тренерами Брентфорда та збірної Данії – Томасом Франком та Каспером Юльманом відповідно. Також Олександр Петраков принагідно потрапив на домашній поєдинок Брентфорда.

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"Бджоли" у другому турі АПЛ приймали Манчестер Юнайтед. Петраков на власні очі побачив сенсаційне побиття "червоних дияволів". Підопічні Франка відвантажили у ворота Давіда де Хеа чотири м'ячі. Натомість залишились свої володіння "на замку".

Брентфорд розгромив МЮ з рахунком 4:0.

У коментарях від фото на офіційній сторінці УАФ в інстаграмі українські фанати почали жартували з рахунку. Начебто Петраков приїхав на фарт у гості до Брентфорда, тому на табло така розгромна перемога.

А хтось із уболівальників посміявся, що тренер збірної України приїхав, щоб розповісти футболістам Брентфорда, як потрібно перемагати МЮ.



Петраков із тренерами Брентфорда та збірної Данії / Фото з інстаграму УАФ

Нагадаємо, що у середині липня 2022 року Брентфорд офіційно повідомив про трансфер Єгора Ярмолюка. Атакувальний півзахисник із України уклав угоду з англійським клубом до кінця червня 2025 року. Однак у контракті є опція пролонгації ще на один рік.

"Бджоли" одразу попередили, що наразі українець виступатиме за молодіжну команду, а вже згодом буде боротись у головній команді. Сам Ярмолюк є вихованцем Дніпра-1.



Петраков на матчі Брентфорд– МЮ / Фото з інстаграму УАФ