Петраков посетил сборы Шахтера: видео эмоционального разговора с Де Дзерби
11 февраля 2022 , 12:23Читати новину українською
Источник:ютуб-канал ФК Шахтер
Пока украинские клубы работают на сборах в Турции, не сидят без дела и тренеры сборных Украины. Посмотреть на игроков по делу отправились Руслан Ротань и Александр Петраков.
В частности, 10 февраля Шахтер провел вечернюю тренировку в Белеке. За занятием наблюдал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.
К слову Под пристальным взглядом тренера Украины: Петраков посетил тренировку Шахтера и Вереса на сборах
Петраков после занятия очень эмоционально пообщался с наставником горняков Роберто Де Дзерби.
Видео общения Петракова и Де Дзерби (смотрите с 02:35)
Кроме занятий Шахтера Александр Петраков также был замечен на тренировке Мариуполя и на спарринге Вереса.
Петраков просматривает игроков для матчей плей-офф за участие в ЧМ-2022
- Шотландия станет первым соперником "сине-желтых" в плей-офф отбора ЧМ-2022. Матч состоится на глазах родных болельщиков шотландцев.
- Если украинцам удастся праздновать победу, они проведут еще одну встречу против победителя матча Уэльс – Австрия. Победы в этих двух встречах позволят подопечным Петракова поехать в Катар.
- Из-за этих поединков УАФ перенесли три матча УПЛ.
- Украина со второго места пробилась в плей-офф отбора. Прямую путевку из группы в Катар завоевала Франция.