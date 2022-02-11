Петраков посетил сборы Шахтера: видео эмоционального разговора с Де Дзерби

11 февраля 2022 , 12:23
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Источник:

ютуб-канал ФК Шахтер

Пока украинские клубы работают на сборах в Турции, не сидят без дела и тренеры сборных Украины. Посмотреть на игроков по делу отправились Руслан Ротань и Александр Петраков.

В частности, 10 февраля Шахтер провел вечернюю тренировку в Белеке. За занятием наблюдал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

К слову Под пристальным взглядом тренера Украины: Петраков посетил тренировку Шахтера и Вереса на сборах

Петраков после занятия очень эмоционально пообщался с наставником горняков Роберто Де Дзерби.

Видео общения Петракова и Де Дзерби (смотрите с 02:35)

Кроме занятий Шахтера Александр Петраков также был замечен на тренировке Мариуполя и на спарринге Вереса.

Петраков просматривает игроков для матчей плей-офф за участие в ЧМ-2022

  • Шотландия станет первым соперником "сине-желтых" в плей-офф отбора ЧМ-2022. Матч состоится на глазах родных болельщиков шотландцев.
  • Если украинцам удастся праздновать победу, они проведут еще одну встречу против победителя матча Уэльс – Австрия. Победы в этих двух встречах позволят подопечным Петракова поехать в Катар.
  • Из-за этих поединков УАФ перенесли три матча УПЛ.
  • Украина со второго места пробилась в плей-офф отбора. Прямую путевку из группы в Катар завоевала Франция.
Автор: Юрій Семенюк