В частности, 10 февраля Шахтер провел вечернюю тренировку в Белеке. За занятием наблюдал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

К слову Под пристальным взглядом тренера Украины: Петраков посетил тренировку Шахтера и Вереса на сборах

Петраков после занятия очень эмоционально пообщался с наставником горняков Роберто Де Дзерби.

Видео общения Петракова и Де Дзерби (смотрите с 02:35)

Кроме занятий Шахтера Александр Петраков также был замечен на тренировке Мариуполя и на спарринге Вереса.

Петраков просматривает игроков для матчей плей-офф за участие в ЧМ-2022