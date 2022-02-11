Зокрема, 10 лютого Шахтар провів вечірнє тренування в Белеку. За заняттям спостерігав головний тренер національної збірної України Олександр Петраков.

До слова Під пильним оком тренера України: Петраков відвідав тренування Шахтаря та Вереса на зборах

Петраков після заняття дуже емоційно поспілкувався із наставником гірників Роберто Де Дзербі.

Відео спілкування Петракова та Де Дзербі (дивіться з 02:35)

Крім занять Шахтаря Олександр Петраков також був помічений на тренуванні Маріуполя та на спарингу Вереса.

Петраков переглядає гравців для матчів плей-офф за участь на ЧС-2022