Экс-тренер сборной Украины опять отметился странным заявлением в Армении: что сказал Петраков

Александр Васильевич показывает хорошие результаты в сборной Армении. Впрочем, на пресс-конференциях специалист продолжает вести себя некрасиво по отношению к журналистам.

Сборная Армении провела пятый матч под руководством украинского тренера Александра Петракова. Специалист в прошлом году ушел из сборной Украины, в то время как кавказскую команду повел в отбор на Евро-2024.

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Ненормальная реакция на журналистов

Армяне смогли отобрать очки у фаворита группы Турции – 1:1 на выезде. При этом весь второй тайм гости вели в счете и всего за две минуты до конца турки вырвали ничью.

После матча Петраков в очередной раз попал в странную ситуацию на пресс-конференции. Тренера спросили, почему он решил поменять Ваана Бичахчана.

Почему? Потому что я главный тренер. Да? Вопрос немного странный, откровенно говоря. Я главный тренер, принимаю это решение. Где-то выходит, где-то ошибаюсь. Я беру на себя ответственность. А вы сидите, находясь не под давлением, вам кажется, что так можно сыграть. Знаете, когда люди сидят на диване и говорят, как нужно играть, какие нужно сделать замены, я считаю, что это неправильно. У него болела рука, получил травму. У меня есть хороший футболист Артур Серабян – молодой футболист, перешедший в португальский чемпионат. Я доверился ему,

– ответил Петраков.

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Зашквары Петракова

Тренер уже не в первый раз странно ведет себя на пресс-конференциях и на ровном месте обижается на журналистов. Еще во время работы в сборной Украины Александр Васильевич пошел на открытый конфликт с Русланом Малиновским.

Позже коуч исходил из вопросов о возможной отставке и плевался прямо в зале для пресс-конференций. Подобные случаи продолжились и в сборной Армении. Он не раз объяснял свои решения банальным "я тренер, а не вы".

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Кроме того, во главе сборной Украины он признавался, что не считает правильным вызвать игроков из чемпионата России в команду из-за войны. Однако в Армении он стал стабильно приглашать футболистов из лиги РФ и оправдывал это "футболом вне политики".

Напомним, что после четырех матчей квалификации Армения идет третьей в группе с Турцией, Хорватией, Уэльсом и Латвией. Кавказцы отстают на три очка от турок и имеют одинаковое количество баллов с хорватами, правда, сыгравших на матч меньше.

Видеообзор матча Турция – Армения