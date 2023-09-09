Главная звезда в составе обеих сборных Криштиану Роналду появилась на поле с первых минут. Однако отличиться нападающему Аль-Насра так и не удалось. За это футболист запомнился со знаком минус. 24 Канал.

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За такое можно было изымать с поля

В одном из эпизодов на 61-й минуте обладатель пяти "Золотых мячей" грубо пошел прямыми ногами в голову голкипера Словакии после неудачной игры в финальной стадии. Одной ногой португалец сыграл в мяч, а другой шипами прямо в лицо Мартина Дубравки.

За этот брутальный фол Роналду получил лишь желтую карточку, которая исключает возможность его появления на поле в следующем матче против Люксембурга (11 сентября). Горчичник стал уже третьим для CR7, потому следующую игру он пропускает.

Криштиану еще и почему-то удивился предупреждению. За такую борьбу можно смело изымать нарушителя с поля, но авторитет португальцу помог. Это уже далеко не первый подобный эпизод с Кришем.

Обратите внимание! Видео брутального фола Роналду смотрите по ссылке с 5 минут.



Брутальный фол от Роналда / Фото Getty Images

К счастью, пострадавший голкипер сумел продолжить игру. И Дубравка и Роналду сыграли все 90 минут.

Единственный и победный гол во встрече был забит на 43-й минуте, когда Фернандеш на попечении трех соперников поразил дальний угол словацких ворот.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Португалии 0:1. Благодаря ей португальцы оторвались от Словакии в таблице группы "J". Теперь у сборной Роналду 15 баллов. Зато у соперника 10 очков. Столько же в Люксембурге.

В Боснии и Герцеговине 6 набранных пунктов, а в Исландии – 3 балла. Группу с нулем в активе замыкает Лихтенштейн.

Видеообзор матча Словакия – Португалия