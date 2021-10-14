Петраков не любит Караваева и рассчитывает на интуицию, – журналист Цыганык
Источник:ютуб-канал Football Hub
Спортивный журналист Игорь Цыганык поделился впечатлениями от работы тренерского штаба во главе с Александром Петраковым. Тренер сделал ошибочные замены в матче против Боснии и Герцеговины.
"Тренер принимает решения, которые хочет"
Игорь Цыганык рассказал о заменах и кадровых ротациях в матче с Боснией и Герцеговиной. Спортивный журналист считает, что тренер сборной Украины Александр Петраков не взлюбил Александра Караваева. Поэтому защитник Динамо получает мало игровой практики.
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Петраков не любит Караваева. Тренер принимает решения, которые хочет. Если у тебя, кроме Шапаренко, больше нет центральных хавбеков, и ты не ставишь в состав Пихаленко, то неси ответственность. Если ты выпускаешь Сикана вместо Яремчука – тоже,
– отметил Цыганык.
Также представитель СМИ выделил то, что Петраков полностью рассчитывает на свою интуицию. А в его заменах по ходу матча нет никакой логики.
У Петракова все построено на интуиции: как Бог даст. В его заменах не было никакой логики,
– ответил журналист.
- Сборная Украины расписала мировую во Львове – 1: 1.
- Украина не смогла облегчить себе жизнь в отборе чемпионата мира-2022. Однако еще не потеряла шансы на выход в финальную часть. "Сине-желтые" имеют 9 очков, опережая Финляндию и боснийцев на одно и два очка соответственно.
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