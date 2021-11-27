Александр Петраков рад такому результату. Видео его радости в твиттере опубликовал журналист Андрей Сенькив.

Италия или Португалия не сыграют в Катаре: результаты жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022

Видео эмоций Петракова

"Хорошая жеребьевка для нас. Я молил Бога, чтобы не попались Италия и Португалия. Британские команды – хорошие, я хотел таких соперников. Интересно будет сыграть с ними. Будем изучать, смотреть. Две игры на выезде. Если бы мы еще и дома сыграли, то вообще была бы фантастика. Пока наша цель – 24 марта. Не заглядываю далеко", – заявил Петраков.

Результаты жеребьевки

В общей сложности три путевки на Мундиаль разыграют 12 команд. Поначалу они проведут полуфинальные поединки, а победители встретятся в финале.

Путь A

Победитель пары Шотландия/Украина – Победитель пары Уэльс/Австрия

Путь B

Победитель пары Россия/Польша – Победитель пары Швеция/Чехия

Путь C

Победитель пары Италия/Северная Македония – Победитель пары Португалия/Турция

Победители финалов получат путевки в Катар. Чемпионат мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.